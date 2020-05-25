Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый пройдет психиатрическую экспертизу

25 мая, 2020, 14:41

Подозреваемый в убийстве семерых мужчин Анатолий Захаренко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

Об этом рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на брифинге, передает " РБК-Украина ".

Подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской области Анатолий Захаренко в ближайшее время пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Мужчина расстрелял 7 человек, которые были добровольцами АТО.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - отметил Бунечко.

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Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек.

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