"Полгода за решеткой": на Банковой проходит акция в поддержку Кузьменко и Антоненко

25 мая, 2020, 20:19

В Киеве под Офисом президента Украины проходит акция в поддержку подозреваемых по делу убийства Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве под Офисом президента Украины активисты проводят акцию в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Подозреваемые находятся за решеткой без приговора полгода. Активисты требуют отпустить их под домашний арест до суда.

Общественный активист Маким Дижечко считает, что за полгода не смогли собрать никаких доказательств по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

"За эти полгода они не смогли собрать никаких доказательств вообще. Они сейчас начинают менять подозрение. Я думаю, это такое важное дело, особенно после заявления Зеленского на пресс-конференции. Самое страшное, что может случиться, когда они начнут разбираться в суде и это может затянуться на несколько лет. Это самое страшное. Потому что выпускать они их боятся, потому что они будут говорить. Они станут людьми - жертвы режима. И это плохо ", - отметил активист.

Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому что руководил судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.

Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.

По данным СМИ, Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Дугарь получила документы о конце расследования.

25 мая Киевский городской союз ветеранов АТО потребовал или предоставить убедительные доказательства, или изменить меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко.

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