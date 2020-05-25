"Или предоставьте доказательства, или выпустите из СИЗО", - "Движение ветеранов Украины" анонсировало массовые протесты и назвало дело Шеремета политическим

25 мая, 2020, 18:21

25 мая Киевский городской союз ветеранов АТО потребовал или предоставить убедительные доказательства, или изменить меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко

Соответствующее видеообращение обнародовал Киевский городской союз ветеранов АТО в Facebook.

Глава Киевского городского союза ветеранов АТО Игорь Мари отметил, что военный и музыкант Андрей Антоненко "Рифмастер" и волонтер Юлия Кузьменко находятся в тюрьме по делу Шеремета уже почти полгода.

"Мы, представители Киевского городского союза ветеранов АТО, который является частью Движения Ветеранов Украины, не видим убедительных доказательств их вины в этом преступлении", - говорится в сообщении.

Ветераны на видео заявляют, что в случае с Андреем Антоненко и Юлией Кузьменко видят очевидное нарушение их права на защиту и справедливый суд.

"В своей последней публичной пресс-конференции президент, как гарант Конституции, переложил ответственность на министра внутренних дел. После этого вся страна увидела, как почти мгновенно дело было передано в суд, то есть следствие перевело ответственность на прокуратуру", - отмечается в заявлении. По мнению ветеранской организации, это свидетельствует о том, что "представленные доказательства смехотворные, мотивы непонятны и хуже всего - в голову угла поставлены политические прихоти". Читайте также: Дугар заявила, что единственное доказательство ее якобы причастности - поддельная экспертиза "Требуем от властей или предоставить убедительные доказательства причастности Рифа и Юли на следующем заседании, или, если набор так называемых доказательств останется прежним, уже на следующем заседании освободить их из-под стражи, выбрав другую меру пресечения", - заяилы ветераны. "В случае невыполнения этого требования - я, моя организация и Движение ветеранов Украины начнут ряд протестов по всей Украине", - отметил глава организации Игорь Мари.

25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугар, потому что руководил судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест

Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугар в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По данным СМИ, Нацполиция ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Дугар получила документы о конце расследования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb