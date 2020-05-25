"Или предоставьте доказательства, или выпустите из СИЗО", - "Движение ветеранов Украины" анонсировало массовые протесты и назвало дело Шеремета политическим
Соответствующее видеообращение обнародовал Киевский городской союз ветеранов АТО в Facebook.
Глава Киевского городского союза ветеранов АТО Игорь Мари отметил, что военный и музыкант Андрей Антоненко "Рифмастер" и волонтер Юлия Кузьменко находятся в тюрьме по делу Шеремета уже почти полгода.
"Мы, представители Киевского городского союза ветеранов АТО, который является частью Движения Ветеранов Украины, не видим убедительных доказательств их вины в этом преступлении", - говорится в сообщении.
Ветераны на видео заявляют, что в случае с Андреем Антоненко и Юлией Кузьменко видят очевидное нарушение их права на защиту и справедливый суд.
"В своей последней публичной пресс-конференции президент, как гарант Конституции, переложил ответственность на министра внутренних дел. После этого вся страна увидела, как почти мгновенно дело было передано в суд, то есть следствие перевело ответственность на прокуратуру", - отмечается в заявлении.
По мнению ветеранской организации, это свидетельствует о том, что "представленные доказательства смехотворные, мотивы непонятны и хуже всего - в голову угла поставлены политические прихоти".
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"Требуем от властей или предоставить убедительные доказательства причастности Рифа и Юли на следующем заседании, или, если набор так называемых доказательств останется прежним, уже на следующем заседании освободить их из-под стражи, выбрав другую меру пресечения", - заяилы ветераны.
"В случае невыполнения этого требования - я, моя организация и Движение ветеранов Украины начнут ряд протестов по всей Украине", - отметил глава организации Игорь Мари.
- 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугар, потому что руководил судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест
- Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугар в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным СМИ, Нацполиция ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
- Дугар получила документы о конце расследования.
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