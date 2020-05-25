Дугар заявила, что единственное доказательство ее якобы причастности - поддельная экспертиза
Об этом Яна Дугар рассказала журналистам hromadske .
"К подозрения, которое изменили, нет ни одного доказательства моей причастности, кроме поддельной экспертизы. Стороной защиты было предоставлено достаточно доказательств о моей непричастности", - отметила Дугар.
Напомним, по данным прокуратуры, экспертиза установила, что запись от 18 июля 2016 в медицинском журнале Покровского госпиталя, где отмечается персонал, сделанный подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яной Дугар в ноябре.
Сторона обвинения утверждает, что 15 и 18 июля 2016 года Дугар "проводила разведку" у дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.
Дугар подчеркнула, что не проходила экспертизу по почерку.
Подозреваемая Яна Дугар о завершении досудебного расследования по делу Шеремета и экспертиза почерка pic.twitter.com/K6UnnhcJ4O- hromadske (@HromadskeUA) May 25, 2020
- 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугар, потому руководил судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест
- Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным СМИ, Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
- Дугар получила документы о конце расследования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-