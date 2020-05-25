Дугар заявила, что единственное доказательство ее якобы причастности - поддельная экспертиза

25 мая, 2020, 17:15

По словам подозреваемой Яны Дугар, единственным доказательством следствия ее причастности к делу является поддельная экспертиза, в которой говорится, что отметки в медицинском журнале части, где та служила, написаны "задним числом"

Об этом Яна Дугар рассказала журналистам hromadske .

"К подозрения, которое изменили, нет ни одного доказательства моей причастности, кроме поддельной экспертизы. Стороной защиты было предоставлено достаточно доказательств о моей непричастности", - отметила Дугар.

Напомним, по данным прокуратуры, экспертиза установила, что запись от 18 июля 2016 в медицинском журнале Покровского госпиталя, где отмечается персонал, сделанный подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яной Дугар в ноябре.

Сторона обвинения утверждает, что 15 и 18 июля 2016 года Дугар "проводила разведку" у дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.

Дугар подчеркнула, что не проходила экспертизу по почерку.

Подозреваемая Яна Дугар о завершении досудебного расследования по делу Шеремета и экспертиза почерка pic.twitter.com/K6UnnhcJ4O - hromadske (@HromadskeUA) May 25, 2020

25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугар, потому руководил судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест

Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По данным СМИ, Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Дугар получила документы о конце расследования.

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