Дело Шеремета: следователям приказали завершать расследование, - Слидство.Инфо
21 мая, 2020, 22:13
Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает Слидство.Инфо.
"В эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование", - говорят источники, знакомые с ходом расследования.
При этом некоторые следователи не считают доказательства убедительными.
В ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования и материалы передадут в прокуратуру.
Слидство.инфо сообщает, что дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.
- Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года.
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