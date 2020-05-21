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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: следователям приказали завершать расследование, - Слидство.Инфо

Дело Шеремета: следователям приказали завершать расследование, - Слидство.Инфо

Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

"В эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование", - говорят источники, знакомые с ходом расследования.

При этом некоторые следователи не считают доказательства убедительными.

В ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования и материалы передадут в прокуратуру.

Слидство.инфо сообщает, что дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.

  • Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года.
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