Дело Шеремета: следователям приказали завершать расследование, - Слидство.Инфо

21 мая, 2020, 22:13

Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

"В эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование", - говорят источники, знакомые с ходом расследования.

При этом некоторые следователи не считают доказательства убедительными.

В ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования и материалы передадут в прокуратуру.

Слидство.инфо сообщает, что дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.