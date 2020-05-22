В Нацполиции отказались подтвердить передачу дела Шеремета в суд
22 мая, 2020, 22:49
Пресс-служба Национальной полиции не располагает информацией о передаче в суд дела об убийстве Павла Шеремета
Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Ольга Блищик.
"Пока нет такой информации в пресс-службе. Следствие является распорядителем этой информации или процессуальные руководители-прокуроры", - пояснила Блищик.
- Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным СМИ, Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
- Адвокаты заявляют, что досудебное расследование по делу завершено.
- Дугарь получила документы о конце расследования.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-