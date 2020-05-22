 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацполиции отказались подтвердить передачу дела Шеремета в суд

В Нацполиции отказались подтвердить передачу дела Шеремета в суд

Пресс-служба Национальной полиции не располагает информацией о передаче в суд дела об убийстве Павла Шеремета

Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Ольга Блищик.

"Пока нет такой информации в пресс-службе. Следствие является распорядителем этой информации или процессуальные руководители-прокуроры", - пояснила Блищик.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать