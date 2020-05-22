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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: полиция закончила досудебное расследование, - адвокат

Дело Шеремета: полиция закончила досудебное расследование, - адвокат


фото: Патріот Донбасу
Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено

Об этом "Бабелю" сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

"Досудебное расследование завершено, теперь они нам должны раскрыть материалы дела для ознакомления", - сказал он.

Кулик сообщил, что ему передали ходатайство прокурора о продлении Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • По данным СМИ, Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Дугарь получила документы об окончании розследования.
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