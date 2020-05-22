Дело Шеремета: полиция закончила досудебное расследование, - адвокат
22 мая, 2020, 19:06
Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено
Об этом "Бабелю" сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик.
"Досудебное расследование завершено, теперь они нам должны раскрыть материалы дела для ознакомления", - сказал он.
Кулик сообщил, что ему передали ходатайство прокурора о продлении Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным СМИ, Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
- Дугарь получила документы об окончании розследования.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-