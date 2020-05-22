Дело Шеремета: полиция закончила досудебное расследование, - адвокат

22 мая, 2020, 19:06

Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено

Об этом "Бабелю" сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

"Досудебное расследование завершено, теперь они нам должны раскрыть материалы дела для ознакомления", - сказал он.

Кулик сообщил, что ему передали ходатайство прокурора о продлении Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.