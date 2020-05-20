Мы "дожмем" банки, чтобы они выдавали кредиты населению, - Зеленский

20 мая, 2020, 12:12

Власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Что касается помощи нашим гражданам из-за коронавируса, все просто. Мы не печатаем деньги, мы не США, хотя статистика у нас лучше. Вы знаете, что касается бизнеса, программа" 5-7-9 "заработала", - сказал Зеленский.

"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень-очень-очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил Зеленский.

"5-7-9%" - это первая программа, в которой люди могут получать кредиты не под 25-30%. Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10% ", - сказал президент.

Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:

5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.

7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со временем захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.

9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что кредитование малых предпринимателей в рамках государственной программы "5-7-9%" еще не заработало на полную мощность из-за того, что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.