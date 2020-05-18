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Espreso.tvОбществоСБУ начала производства о госизмене в отношении Ермака и Кучмы, - Вятрович

СБУ начала производства о госизмене в отношении Ермака и Кучмы, - Вятрович

Служба безопасности начала уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегациӥ на переговорах в Минске

Об этом сообщил нардеп от ЕС Владимир Вятрович в Facebook.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", - написал он.

  • Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный в Минске главой ОПУ Андреем Ермаком и представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а подписи не подлежат отзыву.
  • Впоследствии, 10 апреля нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович подал в суд на бездействие ГБР из-за отказа во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту государственной измены, совершенной руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
  • Вятрович сообщил, что Шевченковский суд обязал СБУ не позднее, чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований его заявление о государственной измене Ермака и Кучмы

 

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