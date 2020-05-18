СБУ начала производства о госизмене в отношении Ермака и Кучмы, - Вятрович

18 мая, 2020, 20:01

Служба безопасности начала уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегациӥ на переговорах в Минске

Об этом сообщил нардеп от ЕС Владимир Вятрович в Facebook.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", - написал он.