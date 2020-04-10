Вятрович подал в суд из-за отказа ГБР открыть производство в отношении действий Ермака

10 апреля, 2020, 13:36

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович подал в суд на бездействие ГБР, из-за отказа во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту государственной измены, совершенной руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины Леонидом Кучмой

Об этом Вятрович сообщил на странице в Facebook .

"Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться. После того, как Ермак и Кучма в Минске подписали известные бумаги совместно с представителями российской оккупационной администрации, я обратился в Государственное бюро расследований с требованиями:" Открыть уголовное производство по факту государственной измены, совершенной гражданами Ермаком и Кучмой; расследовать причастность к этому преступлению других должностных и служебных лиц Украины, в частности президента Украины Владимира Зеленского; принять безотлагательные меры для прекращения дальнейших преступных действий вышеупомянутых лиц и их сообщников в интересах государства-агрессора в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, недопущение предоставления упомянутыми лицами и их сообщниками государству-агрессору или ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины ", - написал Вятрович.

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" отметил, что на днях получил от ГБР и СБУ ответ, что следователь отказал во внесении сведений в ЕРДР по данному факту.

"На днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту. Такой отказ - незаконный. Считаете, что все граждане равны, но есть равнее? Считаете, что указания - выше закона? Будем Вас учить жить в правовом государстве через суд. Если нужно - не через один. На очереди - СБУ. Куда я так же направил обращение о госизмене Кучмы и Ермака, и откуда так же получил такой же ответ, как с ГБР, как под копирку. Не представляю как ГБР и СБУ будут обосновывать незаконный отказ, даже в наших судах ", - отметил Вятрович.

Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины .

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный в Минске головой ОПГ Андреем Ермаком и представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а подписи не подлежат отзыванию.

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