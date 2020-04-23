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Espreso.tvОбществоСуд обязал СБУ открыть производство из-за заявления Вьятровича относительно госизмены Ермака и Кучмы

Суд обязал СБУ открыть производство из-за заявления Вьятровича относительно госизмены Ермака и Кучмы


фото: pravda.ua
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что Шевченковский суд обязал СБУ не позднее, чем за 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований его заявление о государственной измене Ермака и Кучмы

Об этом Вятрович сообщил журналистам под стенами Шевченковского районного суда, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы получили документ, который обязывает СБУ внести это заявление и начать расследование. Убежден, что в понедельник так же должны получить относительно ГБР", - заявил Вятрович.

От так, в решении суда говорится: "Обязать уполномоченное лицо Службу безопасности Украины обязали выполнить требования ч.1 ст. 214 УПК Украины и безотлагательно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в обращении народного депутата Вьятровича В.М., начать расследование ".

Вятрович также отметил, что следующий суд по его заявления о ГБР состоится в понедельник, 27 апреля.

"Следующий суд в понедельник. Более интересного аспекта добавляет то, что следователь, чье бездействие я оспариваю, тот самый следователь следующий день после суда, во вторник, допрашивать меня в деле о возможном мое якобы злоупотребления властью в должности руководителя Украинского института национальной памяти "памяти", - отметил нардеп.

  • Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины .
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный в Минске головой ОПУ Андреем Ермаком и представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а подписи не подлежат отзыву.
  • Впоследствии, 10 апреля нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович подал в суд на бездействие ГБР, из-за отказа во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту государственной измены, совершенной руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

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