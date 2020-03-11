Переговоры в Минске: террористы "ДНР" заявили о создании органа для прямого диалога с властями Украины

11 марта, 2020, 23:28

Террористы "ДНР" заявили, что Контактная группа в Минске договорилась о создании "площадки для двусторонних переговоров" с украинской властью

Об этом сообщают медиаресурсы террористов со ссылкой на так называемое "МИД ДНР".

"Существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - говорится в сообщении террористов.

Ранее посольство Украины в Беларуси подтвердило информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводят встречу в Минске.

В ОПУ заявили об обсуждении в Минске вопроса создания нового органа - Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ.

Кроме того, в ОПГ сообщили, что в Минске договорились представить списки лиц для обмена, открыть КПВВ в Золотом и Счастье и достигли договоренностей по разведению сил и средств.