Переговоры в Минске: террористы "ДНР" заявили о создании органа для прямого диалога с властями Украины
Об этом сообщают медиаресурсы террористов со ссылкой на так называемое "МИД ДНР".
"Существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - говорится в сообщении террористов.
Ранее посольство Украины в Беларуси подтвердило информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводят встречу в Минске.
В ОПУ заявили об обсуждении в Минске вопроса создания нового органа - Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ.
Кроме того, в ОПГ сообщили, что в Минске договорились представить списки лиц для обмена, открыть КПВВ в Золотом и Счастье и достигли договоренностей по разведению сил и средств.
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