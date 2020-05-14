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Espreso.tvОбществоВ Киеве на "мосту Кличко" треснуло стекло

В Киеве на "мосту Кличко" треснуло стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, снова треснуло стекло

Об этом сообщает в Facebook ресурс " Киев Оперативный ".

В Киеве на пешеходно-велосипедной мосту, соединяющему парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, треснуло стекло.

На фото видно, что стекло уже огорожено лентами с предупреждением об опасности.

 

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