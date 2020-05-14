В Киеве на "мосту Кличко" треснуло стекло
14 мая, 2020, 13:35
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, снова треснуло стекло
Об этом сообщает в Facebook ресурс " Киев Оперативный ".
В Киеве на пешеходно-велосипедной мосту, соединяющему парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, треснуло стекло.
На фото видно, что стекло уже огорожено лентами с предупреждением об опасности.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную склопливку на двух фрагментах стеклянного пола .
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла .
- Позже заменили поврежденные стекло на новое.
- В июле зафиксировали трещины у основания одной из оград моста.
- 29 июля на пешеходно-велосипедной стеклянном мосту треснуло боковое стекло , которое находится в перилами.
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