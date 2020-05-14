В Киеве на "мосту Кличко" треснуло стекло

14 мая, 2020, 13:35

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, снова треснуло стекло

Об этом сообщает в Facebook ресурс " Киев Оперативный ".

В Киеве на пешеходно-велосипедной мосту, соединяющему парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, треснуло стекло.

На фото видно, что стекло уже огорожено лентами с предупреждением об опасности.

25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.

Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную склопливку на двух фрагментах стеклянного пола .

На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла .

Позже заменили поврежденные стекло на новое.

В июле зафиксировали трещины у основания одной из оград моста.

29 июля на пешеходно-велосипедной стеклянном мосту треснуло боковое стекло , которое находится в перилами.

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