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Espreso.tvОбществоАктивисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк" устроили митинг перед домом Зеленского

Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк" устроили митинг перед домом Зеленского

12 мая общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" провела митинг по адресу проживания президента Владимира Зеленского в Киеве - Грушевского 9а

Об этом активисты движения сообщили в Facebook.

"Мы много вопросов к президенту. Мы хотим знать, его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк ни были пустыми обещаниями ради политического пиара", - заявили активисты.

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Митингующие отметили, что "очевидно, что генпрокурор, и глава СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей", и заявили о готовности рассказать Зеленскому об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия.

  • Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
  • Во Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .
  • После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокуроркы Ирины Венедиктов и требовали ее отставки .

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