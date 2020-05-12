Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк" устроили митинг перед домом Зеленского

12 мая, 2020, 13:18

12 мая общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" провела митинг по адресу проживания президента Владимира Зеленского в Киеве - Грушевского 9а

Об этом активисты движения сообщили в Facebook.

"Мы много вопросов к президенту. Мы хотим знать, его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк ни были пустыми обещаниями ради политического пиара", - заявили активисты.

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Митингующие отметили, что "очевидно, что генпрокурор, и глава СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей", и заявили о готовности рассказать Зеленскому об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия.

Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Во Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .

После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокуроркы Ирины Венедиктов и требовали ее отставки .

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