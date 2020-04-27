Убийство Гандзюк: протестующие пришли к дому Венедиктовой
Об этом сообщает hrоmadske .
Люди скандируют "Венедиктова выходи". Также на тротуаре под домом они написали "Здесь живет подруга убийц Гандзюк".
Организатор инициативы "Кто заказал Катю Ганзюк?" Марина Хромых рассказала, что активисты недовольны сегодняшней встречей с представителями прокуратуры, которые занимаются делом.
"Мы убедились, что Алексей Симоненко (заместитель генпрокуроркы - ред.) абсолютно не разбирается в деле, что никто из представителей ГПУ не собирается искать заказчиков убийства", - сказала Хромых.
Она добавила, что буквально за несколько минут до начала акции активисты решили требовать отставник генпрокурора Венедиктовой, поскольку "она ответственна за слив дела убийства Кати".
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- Под Офисом президента собрались активисты, протестующие против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .
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