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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: протестующие пришли к дому Венедиктовой

Убийство Гандзюк: протестующие пришли к дому Венедиктовой


фото: Facebook Ольги Лень
После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой и требуют ее отставки

Об этом сообщает hrоmadske .

Люди скандируют "Венедиктова выходи". Также на тротуаре под домом они написали "Здесь живет подруга убийц Гандзюк".

Организатор инициативы "Кто заказал Катю Ганзюк?" Марина Хромых рассказала, что активисты недовольны сегодняшней встречей с представителями прокуратуры, которые занимаются делом.

"Мы убедились, что Алексей Симоненко (заместитель генпрокуроркы - ред.) абсолютно не разбирается в деле, что никто из представителей ГПУ не собирается искать заказчиков убийства", - сказала Хромых.

Она добавила, что буквально за несколько минут до начала акции активисты решили требовать отставник генпрокурора Венедиктовой, поскольку "она ответственна за слив дела убийства Кати".

  • 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
  • Под Офисом президента собрались активисты, протестующие против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .

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