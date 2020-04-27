Убийство Гандзюк: протестующие пришли к дому Венедиктовой

27 апреля, 2020, 21:02

После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой и требуют ее отставки

Об этом сообщает hrоmadske .

Люди скандируют "Венедиктова выходи". Также на тротуаре под домом они написали "Здесь живет подруга убийц Гандзюк".

Организатор инициативы "Кто заказал Катю Ганзюк?" Марина Хромых рассказала, что активисты недовольны сегодняшней встречей с представителями прокуратуры, которые занимаются делом.

"Мы убедились, что Алексей Симоненко (заместитель генпрокуроркы - ред.) абсолютно не разбирается в деле, что никто из представителей ГПУ не собирается искать заказчиков убийства", - сказала Хромых.

Она добавила, что буквально за несколько минут до начала акции активисты решили требовать отставник генпрокурора Венедиктовой, поскольку "она ответственна за слив дела убийства Кати".

27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Под Офисом президента собрались активисты, протестующие против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .

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