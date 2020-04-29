"Венедиктова - убийца дела Гандзюк": активисты снова пришли к дому генпрокурора

29 апреля, 2020, 19:51

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли к дому на улице Круглоуниверситетской в Киеве, где, по их данным, живет генеральный прокурор Ирина Венедиктова

Об этом сообщает Общественное радио.

На месте находятся Сергей Стерненко и около 10 других участников, а также журналисты и работники полиции. Участники инициативы хотят восстановить надпись с упоминанием об убийстве Гандзюк на асфальте возле дома.

Они оставили надпись во время предыдущей акции 27 апреля, но пока он зарисован. Перед началом акции работники полиции диалога сказали участникам, жители четырехэтажного многоквартирного дома против нанесения надписей и создания граффити может спровоцировать конфликт с жителями. Активисты попросили полицию диалога помочь в случае возникновения конфликта.

По состоянию на 19:30 активисты завершили акцию, полиция не препятствовала нанесению надписи "Венедиктова - убийца дела Гандзюк".

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