"Венедиктова - убийца дела Гандзюк": активисты снова пришли к дому генпрокурора
Об этом сообщает Общественное радио.
На месте находятся Сергей Стерненко и около 10 других участников, а также журналисты и работники полиции. Участники инициативы хотят восстановить надпись с упоминанием об убийстве Гандзюк на асфальте возле дома.
Они оставили надпись во время предыдущей акции 27 апреля, но пока он зарисован. Перед началом акции работники полиции диалога сказали участникам, жители четырехэтажного многоквартирного дома против нанесения надписей и создания граффити может спровоцировать конфликт с жителями. Активисты попросили полицию диалога помочь в случае возникновения конфликта.
По состоянию на 19:30 активисты завершили акцию, полиция не препятствовала нанесению надписи "Венедиктова - убийца дела Гандзюк".
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- Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
- Под Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина.
- После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокуроркы Ирины Венедиктовой и требовали ее отставки .
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