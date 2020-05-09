Зеленский предлагает установить в Украине колокола памяти
Они появятся на Луганщине, Закарпатье, Крыму и Донецке, заявил он сегодня, 9 мая, находясь в Закарпатской области, передает Еспресо.TV .
"Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлено колокол Победы ", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
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Кроме того, по словам президента, в будущем будет также установлены такие колокола на Донбассе и в Крыму.
"Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины ", - пояснил свою концепцию Зеленский.
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