"Вопрос более чем актуальным": Жадан отметил право украинцев на свою историческую память

8 мая, 2020, 19:19

Писатель Сергей Жадан заявил, что в контексте тех дней, когда мы вспоминаем павших во Второй мировой войне, вопрос о своей памяти более чем актуальным, но украинцам пытаются подсунуть свой концепт видения исторического прошлого

Об этом он заявил во время телемарафона "Война и мир" на Еспресо.TV.

"Мне кажется проблема вопроса в том, что говоря о вот этом самом праве на память, мы имеем в виду прежде всего право на свою память, на собственную память. В то время как нам пытаются подсунуть, предложить какой-то свой вариант, какое-то свое видение, свой концепт видения исторического прошлого нашего политического прошлого. Какое для нас не вполне приемлемо. К контексте собственно окончания Второй мировой войны, в контексте тех дней, когда мы вспоминаем павших, вопрос о своей памяти более чем актуальным", - отметил Жадан.

Писатель отметил, что так или иначе много украинцев находится в дискурсе постсоветского или новороссийского восприятия взгляда на историю.

"Когда речь идет не столько об уважении о тех, кто погиб, не об уважении их памяти, а об обычном реваншизме. Даже это лозунг "можем повторить", но он не так об уважении, не об памяти, а сколько о демонстрации своей силы, сколько об угрозах, сколько о попытке собственно подмять весь разговор под себя ", - отметил Жадан.

Он отметил, что в контексте российско-украинской войны лозунг "можем повторить" во многом со стороны России направлен же на украинцев.

"Ну и понятно же, в контексте российско-украинской войны, которая длится уже седьмой год, что вот это именно лозунг, как" мы можем повторить ", якобы исторически направлен против нацизма. Он же во многом со стороны России направлен же нас, украинцев, которые решились оказать сопротивление, решились отстаивать свою точку зрения. Конечно, это написуются какие-то идеологические концепты российских политтехнологов и политиков. Поэтому собственно день, который должен был нас объединять, поскольку мы говорим о прошлом, мы говорим о памяти, мы говорим о тех, кого нет, на самом деле дальше очень чувствительным и чрезвычайно удобным для политических идеологических манипуляций ", - отметил Жадан.

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