"Помним. Побеждаем". В Украине отмечают 75-ю годовщину победы над нацизмом
Нынешняя информационная кампания традиционно проходит под лозунгом "Помним. Побеждаем". Символом памяти о жертвах войны остается красный мак, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Украинского института национальной памяти.
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"Вместо экзальтированной манипуляции под лозунгом" Можем повторить "мы выбираем европейскую ответственную модель памятования, которая чтит всех, кто боролся с нацизмом, и всех жертв войны. Это должное предостережение от повторения подобных трагедий в будущем", - говорит председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
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Напомним, 8 мая, когда во всем мире вспоминают жертв Второй мировой, в Украине прошел День памяти и примирения.
Смотрите запись посвященного этому марафона "Мир и война", который шел в эфире Еспресо.TV .
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