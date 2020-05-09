"Помним. Побеждаем". В Украине отмечают 75-ю годовщину победы над нацизмом

9 мая, 2020, 09:02

9 мая Украина отмечает 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая унесла жизни от 50 до 85 млн человек во всем мире

Нынешняя информационная кампания традиционно проходит под лозунгом "Помним. Побеждаем". Символом памяти о жертвах войны остается красный мак, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Украинского института национальной памяти.

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"Вместо экзальтированной манипуляции под лозунгом" Можем повторить "мы выбираем европейскую ответственную модель памятования, которая чтит всех, кто боролся с нацизмом, и всех жертв войны. Это должное предостережение от повторения подобных трагедий в будущем", - говорит председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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Напомним, 8 мая, когда во всем мире вспоминают жертв Второй мировой, в Украине прошел День памяти и примирения.

Смотрите запись посвященного этому марафона "Мир и война", который шел в эфире Еспресо.TV .

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