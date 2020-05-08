День памяти и примирения. Почему со злом нельзя договариваться

8 мая, 2020, 14:23

Николай Княжицкий

Сегодня День памяти и примирения. Миллионы украинцев погибли во Второй мировой войне из-за того, что Сталин и Гитлер договорились между собой, а западные лидеры шли с ними на переговоры и надеялись, что они остановятся. Но зло никогда не останавливается, его нужно останавливать. Об уроках Второй мировой для современной Украины и ее власти в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо

Сегодня День памяти и примирения. Мы вспоминаем жертвы Второй мировой. Миллионы украинцев погибли тогда. Не только украинцев - погибли люди повсюду в мире. Почему они погибли? Потому что был Сталин, потому что был Гитлер, потому что они договорились между собой. Потому что западные лидеры заигрывали с ними и шли с ними на переговоры, на уговоры и надеялись, что они остановятся. Зло никогда не останавливается. Зло нужно останавливать. Народы никто не защитит, кроме собственных стран.

Главным уроком для нас, украинцев, должно быть то, что мы должны построить сильное, демократическое, украинское, европейское государство, иметь сильных союзников в Европейском Союзе, иметь сильных союзников в НАТО, вместе с которыми мы всегда сможем защититься от того зла, которое продолжает нападать на нас сегодня.

Жертвы, которые мы имеем сейчас, являются продолжением тех жертв, которые мы получили во время Второй мировой. Их дети и внуки продолжают погибать от того же зла, с которым сегодня пытается заигрывать украинская власть, вместо того, чтобы строить сильную страну и понимать, что со злом разговаривать нельзя.