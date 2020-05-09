Генпрокурорка Венедиктова выставила на своей странице песню Льва Лещенко, который поддерживает оккупацию Крыма и выступает за превращение Украины в "три федерации"
Об этом передает Еспресо.TV .
"С праздником, друзья! Никогда снова!", - отметила она.
Венедиктову сразу упрекнули, что Лещенко поддерживает российское вторжение в Крым и Донбасс.
Читайте также: Николай Княжицкий. День памяти и примирения. Почему со злом нельзя договариваться
С этими и другими антиукраинскими заявлениями он выступил 12 июня 2014 в интервью московской газете "Аргументы и факты" (№24). Текст разговора с певцом до сих пор доступен на сайте издания. От своих слов с тех пор он не отказывался и свою позицию не пересматривал.
Вот высказывания Льва Лещенко с этого интервью:
"...Военных действий как таковых не было. Крым проголосовал по своей воле".
"Не надо бомбить города и сёла, прекратите агрессию - и сразу сложит оружие юго-восток Украины. Надо выйти на путь мирных переговоров и человеческого компромисса. Мы же один этнос! Что же мы делим?!".
"Львов - это Западная Украина, и, по большому счёту, эта местность никогда не была Украиной. Это Галиция, прикарпатские области, которые входили в состав Австро-Венгрии. Украине расширил границы Ленин, а Сталин потом незаконно присоединил к ним Львов и Галицию. Так что западенцам стоило бы взять источники, посмотреть, почитать. Кстати, "Право нации на самоопределение" - это лозунг Владимира Ленина, который создал Украинскую Республику. Украинцы должны ему сказать спасибо, а они памятники его рушат. Сталина тоже должны благодарить за то, что присоединил Волынь и Прикарпатье. Если это несправедливо было сделано, значит, они должны отделиться от Украины. Проведите референдум, сделайте три федерации - Юго-Восток, Западную и Центральную Украину".
- Напомним, бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин предполагает , что в будущем Венедиктова может сыграть одну из важных для Кремля ролей в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
Читайте также
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-