Генпрокурорка Венедиктова выставила на своей странице песню Льва Лещенко, который поддерживает оккупацию Крыма и выступает за превращение Украины в "три федерации"

9 мая, 2020, 10:17

В субботу, 9 мая 2020 года, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова разместила у себя на фейсбуке слова из известного советского шлягера "День Победы" и видеозапись исполнения этой песни российским певцом Львом Лещенко

Об этом передает Еспресо.TV .

"С праздником, друзья! Никогда снова!", - отметила она.

Венедиктову сразу упрекнули, что Лещенко поддерживает российское вторжение в Крым и Донбасс.

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С этими и другими антиукраинскими заявлениями он выступил 12 июня 2014 в интервью московской газете "Аргументы и факты" (№24). Текст разговора с певцом до сих пор доступен на сайте издания. От своих слов с тех пор он не отказывался и свою позицию не пересматривал.

Вот высказывания Льва Лещенко с этого интервью:

"...Военных действий как таковых не было. Крым проголосовал по своей воле".

"Не надо бомбить города и сёла, прекратите агрессию - и сразу сложит оружие юго-восток Украины. Надо выйти на путь мирных переговоров и человеческого компромисса. Мы же один этнос! Что же мы делим?!".

"Львов - это Западная Украина, и, по большому счёту, эта местность никогда не была Украиной. Это Галиция, прикарпатские области, которые входили в состав Авст­ро-Венгрии. Украине расширил границы Ленин, а Сталин потом незаконно присоединил к ним Львов и Галицию. Так что западенцам стоило бы взять источники, посмотреть, почитать. Кстати, "Право нации на самоопределение" - это лозунг Владимира Ленина, который создал Украинскую Республику. Украинцы должны ему сказать спасибо, а они памятники его рушат. Сталина тоже должны благодарить за то, что присоединил Волынь и Прикарпатье. Если это несправедливо было сделано, значит, они должны отделиться от Украины. Проведите референдум, сделайте три федерации - Юго-Восток, Западную и Центральную Украину".

Напомним, бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин предполагает , что в будущем Венедиктова может сыграть одну из важных для Кремля ролей в Украине.

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