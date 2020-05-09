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Espreso.tvОбществоВ Харькове вывесили баннеры со словами о "московских гнидах"

В Харькове вывесили баннеры со словами о "московских гнидах"

В субботу, 9 мая 2020 года, представители ряда правых сил вывесили на мостах города Харькова несколько цветных баннеров

О со ссылкой на харьковский новостной портал Главное передает Еспресо.TV .

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На каждой из растяжек размещена одна и та же надпись:

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"Спасибо деду за то, что давил московскую гниду".

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