В Харькове вывесили баннеры со словами о "московских гнидах"

9 мая, 2020, 10:35

В субботу, 9 мая 2020 года, представители ряда правых сил вывесили на мостах города Харькова несколько цветных баннеров

О со ссылкой на харьковский новостной портал Главное передает Еспресо.TV .

Читайте также: Николай Княжицкий. День памяти и примирения. Почему со злом нельзя договариваться

На каждой из растяжек размещена одна и та же надпись:

Читайте также: 5 историй украинских ветеранов Второй мировой: йог, снайпер, летчик, партизан и флаг над Рейхстагом

"Спасибо деду за то, что давил московскую гниду".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb