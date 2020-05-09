В Харькове вывесили баннеры со словами о "московских гнидах"
9 мая, 2020, 10:35
В субботу, 9 мая 2020 года, представители ряда правых сил вывесили на мостах города Харькова несколько цветных баннеров
О со ссылкой на харьковский новостной портал Главное передает Еспресо.TV .
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На каждой из растяжек размещена одна и та же надпись:
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"Спасибо деду за то, что давил московскую гниду".
- Сегодня, 9 мая, в Украине по традиции, осталась с советских времен, объявлено Днем победы над нацизмом , тогда как большинство стран мира почитаю жертв Второй мировой войны 8 мая - в День памяти и примирения .
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