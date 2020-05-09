COVID-19 в Украине: 14710 случаев, за сутки - 515 новых
Болезнь подтверждено в 1026 детей и 2854 медиков, передает Еспресо.TV .
За сутки зафиксировано 515 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 522 случая;
Волынская область - 445 случаев;
Днепропетровская область - 681 случай;
Донецкая область - 99 случаев;
Житомирская область - 485 случаев;
Закарпатская область - 678 случаев;
Запорожская область - 320 случаев;
Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
Кировоградская область - 411 случаев;
Киев - 1771 случай;
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Киевская область - 959 случаев;
Львовская область - 699 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 619 случаев;
Полтавская область - 240 случаев;
Ровенская область - 877 случаев;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 977 случаев;
Харьковская область - 528 случаев;
Херсонская область - 156 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черновицкая область - 2179 случаев;
Черкасская область - 333 случая;
Черниговская область - 73 случая.
Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработника.
Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2909 пациентов уже выздоровели. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Минздрав призывает: "При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования".
- Напомним, Украина готовится к второй волны коронавирусной пандемии.
- Оппозиция требует принятия закона об общеобязательном бесплатное тестирование на коронавирус. Именно так поступили в Корее, которая показала лучший подход к борьбе с коронавируса, отмечают авторы законопроекта.
- В свою очередь, Минздрав готов пока только тестировать всех полицейских и нацгвардийцив .
- Также на COVID-19 с помощью ПРЛ-теста проверять каждого умершего, который имел коронавирусной симптоматику .
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