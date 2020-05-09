COVID-19 в Украине: 14710 случаев, за сутки - 515 новых

9 мая, 2020, 09:50

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра субботы, 9 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели

Болезнь подтверждено в 1026 детей и 2854 медиков, передает Еспресо.TV .

За сутки зафиксировано 515 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 522 случая;

Волынская область - 445 случаев;

Днепропетровская область - 681 случай;

Донецкая область - 99 случаев;

Житомирская область - 485 случаев;

Закарпатская область - 678 случаев;

Запорожская область - 320 случаев;

Ивано-Франковская область - 1095 случаев;

Кировоградская область - 411 случаев;

Киев - 1771 случай;

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Киевская область - 959 случаев;

Львовская область - 699 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 619 случаев;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 877 случаев;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 977 случаев;

Харьковская область - 528 случаев;

Херсонская область - 156 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черновицкая область - 2179 случаев;

Черкасская область - 333 случая;

Черниговская область - 73 случая.

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2909 пациентов уже выздоровели. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Минздрав призывает: "При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования".

Напомним, Украина готовится к второй волны коронавирусной пандемии.

Оппозиция требует принятия закона об общеобязательном бесплатное тестирование на коронавирус. Именно так поступили в Корее, которая показала лучший подход к борьбе с коронавируса, отмечают авторы законопроекта.

В свою очередь, Минздрав готов пока только тестировать всех полицейских и нацгвардийцив .

Также на COVID-19 с помощью ПРЛ-теста проверять каждого умершего, который имел коронавирусной симптоматику .

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