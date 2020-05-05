Суркисы против Приватбанка: суд вернется к рассмотрению дела 18 мая
О новой дате слушания сообщает пресс-служба НБУ, который является стороной процесса.
"Сегодня стало известно, что рассмотрение процесса продолжится в 10:30 18 мая", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 апреля Верховный суд отказался от рассмотрения дела. Верховная Палата Верховного Суда сняла ее с рассмотрения из-за давления на судей.
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"От решения в этой судебной битве зависит, должен ли будет государственный ПриватБанк выплатить средства лицам, связанным с Коломойским", - отметили в НБУ.
В Нацбанке отметили, что члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-владельцами ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в ПриватБанке были стянуты в пользу государства.
"Также от решения зависит ход всех других судебных процессов о национализации Приватбанка. Это те дела, в которых Игорь Коломойский хочет признать незаконной национализацию ПриватБанка и вернуть его себе", - отметили в Нацбанке.
- Напомним, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
- На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком
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