Следствие по делу об угрозах Зеленскому от Звиробий и Федыны продлили еще на 2 месяца
4 мая, 2020, 18:01
Печерский районный суд Киева принял решение о продлении еще на 2 месяца сроков следствия по делу, фигурантами которого являются волонтер Маруся Звиробий и народный депутат София Федына
Об этом Федына сообщила в Facebook.
"Судья продлила сроки досудебного следствия по делу потерпевшего еще на два месяца", - написала она.
По ее словам, следователь ГБР в суде просил на три месяца продлить сроки досудебного следствия.
- Ранее ГБР сообщил о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому.
- Звиробий прокомментировала вручение подозрения
- Печерский районный суд Киева избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства. Звиробий обязали носить электронный браслет.
- Суд решил выбрать Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.
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