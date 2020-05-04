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Espreso.tvОбществоСледствие по делу об угрозах Зеленскому от Звиробий и Федыны продлили еще на 2 месяца

Следствие по делу об угрозах Зеленскому от Звиробий и Федыны продлили еще на 2 месяца


фото: politefa
Печерский районный суд Киева принял решение о продлении еще на 2 месяца сроков следствия по делу, фигурантами которого являются волонтер Маруся Звиробий и народный депутат София Федына

Об этом Федына сообщила в Facebook.

"Судья продлила сроки досудебного следствия по делу потерпевшего еще на два месяца", - написала она.

По ее словам, следователь ГБР в суде просил на три месяца продлить сроки досудебного следствия.

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