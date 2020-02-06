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Espreso.tvОбществоЗеленский действует в интересах России, - Звиробий после вручения подозрения

Зеленский действует в интересах России, - Звиробий после вручения подозрения


фото: rfe
Волонтер Маруся Звиробий 6 февраля заявила, что президент Украины Владимир Зеленский работает на Российскую Федерацию

Об этом она заявила после того, как ГБР вручило ей подозрение, передает "Украинская правда" .

"Я считаю, что Зеленский действует в интересах Российской Федерации", - заявила волонтер.

По ее словам, ей "шьют" подозрения по трем статьям: за угрозы, свержение конституционного строя и угрозу убийством в отношении президента.

"Если бы я хотела тебя грохнуть, то я бы тебе сказала: "Я тебя взорву". Я бы сказала как. Пусть найдут подобные вещи, чтобы я по телефону или в переписке где-то. Таких переписок не существует в природе. Нет никакой моей прямой угрозы Зеленскому", - сказала Звиробий.

Ранее сообщалось, что 6 февраля она получила подозрение только из-за угроз по ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 УК. В ГБР сообщили, что в случае доказательства вины, ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

По словам адвоката, Звиробий также вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Следователи просят выбрать для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Волонтер отметила, что не понимает, почему ее допрашивают в ГБР, ведь она не госслужащий.

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