Личное обязательство: суд избрал меру пресечения Федине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Суд решил избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства.
София Федина и Маруся Звиробий подозреваются в том, что они "действуя по предварительному сговору ... выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.". Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как были обнародованы записи резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блоггер-волонтер Маруся Звиробий опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение в отношении ветеранов и бойцов.
"Товарищ президент думает, что он бессмертен ... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивое, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда некоторые снова в белой рубашке припрутся на передовую ", - сказала Федина.
- Стало известно, что президент Владимир Зеленский писал заявление на Федину собственноручно.
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