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Espreso.tvОбществоЛичное обязательство: суд избрал меру пресечения Федине

Личное обязательство: суд избрал меру пресечения Федине


фото: pavlovskynews
Печерский районный суд принял решение относительно меры пресечения народному депутату Софии Федине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Суд решил избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

София Федина и Маруся Звиробий подозреваются в том, что они "действуя по предварительному сговору ... выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.". Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как были обнародованы записи резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блоггер-волонтер Маруся Звиробий опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение в отношении ветеранов и бойцов.

"Товарищ президент думает, что он бессмертен ... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивое, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда некоторые снова в белой рубашке припрутся на передовую ", - сказала Федина.

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