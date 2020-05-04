"Велюр" и другие рестораны Киева закрыты, - Аваков
4 мая, 2020, 15:24
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о закрытии ряда столичных ресторанов, которые работали во время карантина
Об этом он заявил во время заседания прави", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Есть админпротоколы. Считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти учреждения закрыты и выполняют наши требования", - сказал Аваков.
Он добавил, что с начала карантина полиция составила 10 303 протокола о нарушении.
- Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу-"слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали, в частности, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
- Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждения развития Киева.
- Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантина в Украине.
- Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" заплатит штраф, если будет доказано, что он нарушил условия карантина.
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