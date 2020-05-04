"Велюр" и другие рестораны Киева закрыты, - Аваков

4 мая, 2020, 15:24

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о закрытии ряда столичных ресторанов, которые работали во время карантина

Об этом он заявил во время заседания прави", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Есть админпротоколы. Считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти учреждения закрыты и выполняют наши требования", - сказал Аваков.

Он добавил, что с начала карантина полиция составила 10 303 протокола о нарушении.