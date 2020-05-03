Тищенко пообещал, что ресторан "Велюр" заплатит штраф, если докажут нарушение карантина

3 мая, 2020, 22:05

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" заплатит штраф, если будет доказано, что он нарушил условия карантина

Об этом Тищенко написал в facebook.

По словам депутата, если нарушения ресторана "Велюр" будут доказаны, он лично будет готовить обеды врачам.

"Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина", - написал Тищенко.

Подробности нардеп пообещал рассказать позже.

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили , что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.

Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантина в Украине

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