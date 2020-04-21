Год Зеленского: можно ли надеяться на личность без ценностей, команды и ответственности?

21 апреля, 2020, 11:52

Николай Княжицкий

Прошел год. Почему, не будучи тогда в Блоке Петра Порошенко, я голосовал год назад за него?

Не потому, что считал Порошенко идеальным или безгрешным. Дело в другом. Я голосовал за политические ценности Порошенко, его партии, своей тогдашней партии (а я был в Народном Фронте). Да - язык, вера и армия для меня были и остаются не пустыми словами. Мне было странно, что большинство национально демократических сил тогда промолчали, поделили электорат, а то и работали против Порошенко. Да, он сделал и много ошибок, но речь шла не о личности, а о ценности и профессионализме Порошенко и его оппонента. А также о людях, которые могли быть рядом: партии, скамейки запасных, команды. Было очевидно, что для Зеленского язык, вера и армия - безразличны, если не враждебны, что опыта у него нет, что не самостоятельный, а зависимый от олигархов. Поэтому коррупция при нем возрастет. Говорят: ну, он же хотел хорошего!!! Да. Я тоже могу захотеть лучше всех в мире исполнить Моцарта, обмануть всех и победить на конкурсе главного дирижера Венской оперы. Выгнать того старого барыгу, который там руками машет сейчас, и стать за пульт. Не факт, что у меня получится. И оправдание, что хотел я хорошего, не сработает. Потому что есть вопрос ответственности, о котором мы забыли. Безответственные граждане безответственно проголосовали за безответственного Зеленского. Потому что нельзя надеяться на личность, у которой нет ценностей, команды (в политике это партия) и ответственности. Эти выборы должны стать уроком для всех: оппозиции, власти, избирателей и самого Владимира Зеленского.