"Мы "разгрузили" Эпицентр", - мэр Черкасс о смягчении карантина

1 мая, 2020, 13:26

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко отметил, что постановление Кабмина не выше Конституции и заявил, что восстановил социальную справедливость в городе

Об этом мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Цензор.НЕТ".

По его словам, к такому шагу прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

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"Мы не отменили карантин, мы только смягчили, и мы фактически восстановили социальную справедливость, разгрузив такой большой строительный магазин, как "Эпицентр" , потому что там очень большое скопление людей, а рядом в нашем городе есть много строительных магазинов, которые также будут работать с соблюдением санитарных условий ", - подчеркнул он.

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Бондаренко добавил, что парикмахерские и другие салонив Украины и так работали в стране, но тайно.

"Так что они и дальше будут работать, понятно, что с соблюдением всех санитарных норм", - отметил мэр.

"Так же, как и посещение скверов и парков в нашей стране. Фактически оно происходило. Разумеется, только люди могли платить за это штрафы. А так они будут спокойно посещать. Понятно, что все это будет с соблюдением санитарных норм", - добавил он.

Мэр Черкасс подчеркнул, что с уважением относится к правительству, "но, к сожалению, постановления Кабмина - это не законы и не Конституция Украины".

"И так как поставили всех предпринимателей Украины в неравные условия - одним дали работать, а другим не дали (в частности это касается крупных строительных гипермаркетов), то я считаю, что мы не нарушали постановление, а восстановили социальную справедливость в стране", - пояснил городской председатель Черкасс.