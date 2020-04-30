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Espreso.tvОбществоМагазины, салоны красоты и рестораны: в Черкассах ослабили карантинные меры

Магазины, салоны красоты и рестораны: в Черкассах ослабили карантинные меры


фото: fakty.ua
С 1 мая в Черкассах позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского горсовета.

В горсовете Черкасс отметили, что ослабили карантин по многочисленным просьбам представителей бизнеса.

Работу позволили магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели.

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Также исполком горсовета снял запрет на работу мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций.

В городе откроют рынки.

Ресторанам позволят работу на террасах. Также откроют парки и скверы.

В горсовете отметили, что объекты спортивной инфраструктуры откроют исключительно для проведения тренировок.

 

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