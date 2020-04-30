Магазины, салоны красоты и рестораны: в Черкассах ослабили карантинные меры
Об этом сообщает пресс-служба Черкасского горсовета.
В горсовете Черкасс отметили, что ослабили карантин по многочисленным просьбам представителей бизнеса.
Работу позволили магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели.
Читайте также: После 11 мая правительство запустит адаптивный карантин, - Шмыгаль
Также исполком горсовета снял запрет на работу мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций.
В городе откроют рынки.
Ресторанам позволят работу на террасах. Также откроют парки и скверы.
В горсовете отметили, что объекты спортивной инфраструктуры откроют исключительно для проведения тренировок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-