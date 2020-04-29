Владелец Эпицентра нардеп Герега предлагал медтовары, которые доставили "Мрией" из Китая как "гуманитарку". Документ

29 апреля, 2020, 18:31

Нардеп группы "За будущее" Александр Герега предлагал мэру Киева Виталию Кличко и другим нардепам покупать маски с самолета "Мрия", чье прибытие освещал президент Зеленский

Документ опубликовала "Украинская правда".

"На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию защитных медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического значения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К". ", - говорится в письме.

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Как отмечают в "УП", письмо было напечатано на бланке нардепа.

В нем также были указаны имена и телефоны 4 человек, с которым можно связаться по этому вопросу.

Журналисты обратилась по указанным номерам. Представительница компании, в письме указанная как Ольга Анатольевна, сообщила, что в "Эпицентр К" действительно можно купить такие товары.

На уточняющий вопрос, передавались товары, которые привезла "Мрия" на благотворительной основе в больницы и аптеки Украины, представитель "Эпицентр К" отметила, что "это пришло на коммерческой основе, мы закупаем".

Женщина уточнила, чьим помощником является журналист, а когда корреспондент второй раз отметил, что является журналистом УП, Ольга Анатольевна сказала, что с "с журналистами не общается", а лишь помогает всем, кто в этом нуждается, купить товары медназначения.

Другой представитель, чье имя было указано в письме, Виктор Алексеевич сказал, что отвечает за группу антисептиков, а их в том грузе, что привезла "Мрия", не было.

В то же время помощница нардепа Александра Гереги Ольга Григорьева отметила, что письмо на имя Виталия Кличко было единственным таким направленным, оно было по инициативе и ошибкой другой помощницы, мол, сейчас "нардеп с этим разбирается".

Однако другие депутаты парламента сообщили "Украинской правде", что тоже получали похожие письма от Гереги на свои официальные ящики.

Важно, что письмо было напечатано на депутатском бланке. По закону народные избранники не могут совмещать работу в парламенте с бизнесом, ведь получают заработную плату от государства.

В то же время закон не запрещает оставаться собственником своего бизнеса (когда бизнесом управляют другие люди) и получать дивиденды.

Отметим, что когда президент Зеленский 23 апреля освещал прибытие "Мрии" лично, то отметил, что груз из Китая - гуманитарная помощь.

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