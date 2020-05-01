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Espreso.tvОбщество"Реагирование будет жестким", - Аваков об ослаблении карантина в Черкассах

"Реагирование будет жестким", - Аваков об ослаблении карантина в Черкассах

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на решение городских властей Черкасс ослабить карантинные мероприятия в городе

Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - заявил министр.

Напомним, с 1 мая в Черкассах позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов. Открыто скверы и парки, разрешено работу салонов красоты.

За ослабление карантина в Черкассах городской властью полиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины

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