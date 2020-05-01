"Реагирование будет жестким", - Аваков об ослаблении карантина в Черкассах
1 мая, 2020, 12:26
Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на решение городских властей Черкасс ослабить карантинные мероприятия в городе
Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.
"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - заявил министр.
Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020
Напомним, с 1 мая в Черкассах позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов. Открыто скверы и парки, разрешено работу салонов красоты.
За ослабление карантина в Черкассах городской властью полиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины
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