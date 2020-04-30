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Espreso.tvОбществоНАПК остановило госфинансирование "Слуги народа"

НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа"

30 апреля НАПК остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года по требованию последней

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Финансирование было остановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн", - говорится в сообщении.

Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19).

Сейчас НАПК готовит обращение в Минфин о возможности уменьшения НАПК расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий".

Министерство должно принять решение о перенаправлении этих средств.

  • Напомним, 26 марта в партии "Слуга народа" заявили об отказе от финансирования на 2020 год, которое предусмотрено законом, чтобы направить эти средства на борьбу с коронавирусом. Тогда президент Владимир Зеленский призвал и другие политические силы отказаться от финансирования.
  • В то же время, 7 апреля журналисты Bihus.info обнаружили, что "Слуга народа" не может отказаться от государственного финансирования в пользу борьбы с коронавирусом, потому что это невозможно по закону, также заявление об отказе от госсредств не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
  • 23 апреля партия все-таки подала обращение в НАПК об отказе от финансирования.

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