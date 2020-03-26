Партия "Слуга народа" отказывается от госфинансирования, деньги отдадут на борьбу с коронавирусом, - Корниенко

26 марта, 2020, 16:15

Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год, которое предусмотрено законом, и просят направить сумму на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса

Об этом заявил глава партии, первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии.

Партия также призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же.

"Ведь общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212, 6 млн грн. За эти средства страна сможет обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии или потратить их на другие цели, которые украинские медики сочтут за приоритетные ", - сказал Корниенко.

По его словам, каждый должен делать свой вклад в то, чтобы страна пережила глобальную пандемию с минимальными последствиями.

"Сохранить жизнь людей, поддержать врачей, которые на первом крае борьбы с пандемией, - эти задачи сейчас имеют абсолютный приоритет", - подытожил глава партии.