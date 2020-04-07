"Слуга Народу" не отказалась от госсредств в пользу борьбы с COVID-19, несмотря на заявление Корниенко, - Bihus.info

7 апреля, 2020, 20:35

Партия "Слуга народа" не может отказаться от государственного финансирования в пользу борьбы с коронавирусом, потому что это невозможно по закону, также заявление об отказе от госсредств не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

Об этом сообщает Bihus.info.

Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом. Тогда в партии призвали и другие политические силы отказаться от финансирования.

Как сообщили на запрос журналистов, заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать такое решение.

"По состоянию на 03.04.2020 в Национальное агентство от политической партии "Слуга народа" заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - ответили в НАПК.

Журналисты отметили, что по закону финансирование получается от выборов до выборов и отказаться от финансирования на один год невозможно.

"Стоит отметить, что действующим законодательством не предусмотрено отказ от государственного финансирования на определенный период, а затем следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования", - пояснили в НАПК.

В издании предположили, что партия решила не отказываться от денег, а после получения направить их в Стабилизационный фонд.

"Однако и эта благородная идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является", - отметили журналисты.

Госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. На момент заявления Корниенко в марте 2020-го, полной суммы, предусмотренной бюджетом на деятельность партии в 2020-м, на счетах партии не было.