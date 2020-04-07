"Слуга Народу" не отказалась от госсредств в пользу борьбы с COVID-19, несмотря на заявление Корниенко, - Bihus.info
Об этом сообщает Bihus.info.
Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом. Тогда в партии призвали и другие политические силы отказаться от финансирования.
Как сообщили на запрос журналистов, заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать такое решение.
"По состоянию на 03.04.2020 в Национальное агентство от политической партии "Слуга народа" заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - ответили в НАПК.
Журналисты отметили, что по закону финансирование получается от выборов до выборов и отказаться от финансирования на один год невозможно.
"Стоит отметить, что действующим законодательством не предусмотрено отказ от государственного финансирования на определенный период, а затем следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования", - пояснили в НАПК.
В издании предположили, что партия решила не отказываться от денег, а после получения направить их в Стабилизационный фонд.
"Однако и эта благородная идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является", - отметили журналисты.
Госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. На момент заявления Корниенко в марте 2020-го, полной суммы, предусмотренной бюджетом на деятельность партии в 2020-м, на счетах партии не было.
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