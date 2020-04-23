 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрофинансируют борьбу с COVID-19: нардеп Кравчук разъяснила ситуацию с отказом "Слуги народа" от госфинансирования

Профинансируют борьбу с COVID-19: нардеп Кравчук разъяснила ситуацию с отказом "Слуги народа" от госфинансирования


фото: censor
Партия "Слуга народа" отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года в пользу борьбы с коронавирусом

Об этом написала заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК", - написала она.

Она напомнила, что законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии. Рада внесла изменения в государственный бюджет, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально.

"Госфинансирование партии на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на преодоление COVID-19, просто сделаем это по-другому ", - сообщила нардеп.

Партия профинансирует общественные организации и будет заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом.

  • Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом. Тогда в партии призвали и другие политические силы отказаться от финансирования.
  • Партия "Слуга народа" не могла отказаться от государственного финансирования в пользу борьбы с коронавирусом, потому что это невозможно по закону, также заявление об отказе от госсредств не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать