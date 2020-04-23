Профинансируют борьбу с COVID-19: нардеп Кравчук разъяснила ситуацию с отказом "Слуги народа" от госфинансирования

23 апреля, 2020, 16:51

Партия "Слуга народа" отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года в пользу борьбы с коронавирусом

Об этом написала заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК", - написала она.

Она напомнила, что законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии. Рада внесла изменения в государственный бюджет, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально.

"Госфинансирование партии на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на преодоление COVID-19, просто сделаем это по-другому ", - сообщила нардеп.

Партия профинансирует общественные организации и будет заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом.