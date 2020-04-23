Профинансируют борьбу с COVID-19: нардеп Кравчук разъяснила ситуацию с отказом "Слуги народа" от госфинансирования
Об этом написала заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.
"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК", - написала она.
Она напомнила, что законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии. Рада внесла изменения в государственный бюджет, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально.
"Госфинансирование партии на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на преодоление COVID-19, просто сделаем это по-другому ", - сообщила нардеп.
Партия профинансирует общественные организации и будет заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом.
- Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом. Тогда в партии призвали и другие политические силы отказаться от финансирования.
- Партия "Слуга народа" не могла отказаться от государственного финансирования в пользу борьбы с коронавирусом, потому что это невозможно по закону, также заявление об отказе от госсредств не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
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