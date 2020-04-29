В Украине работали сотни фирм, из-за которых бюджет терял миллиарды по НДС. Налоговая об этом знала, - СМИ

29 апреля, 2020, 11:45

В течение февраля в Украине работали около 600 транзитно-конвертационных центров, из-за которых государственный бюджет недополучал около 4 млрд грн ежемесячно

Об этом говорится в документе, в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник в ГНС.

Согласно данным документа, фирмы-схемщики с января 2019 г. сгенерировали около 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора экономики, благодаря чему они смогли оплатить в госбюджет меньшие суммы.

Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма ущерба, нанесенного ими государству, за этот период составила 453 млн грн. В Киевской области 111 предприятий нанесли стране около 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из 127 фирм "схемщики" госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-му.

Издание пишет, что без участия топ-налоговиков эти предприятия работать не смогли.

Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков также, вероятно задействованы, ведь имеют неограниченный доступ к данным службы, системе электронного администрирования НДС и системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которую, по идее, не должны пропускать "схемщики".

Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля освободили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланов.

Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланов - тем, что они "потеряли доверие людей" .

Ексочильник Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения : считает, что это сделали на в интересах бывших элит.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.