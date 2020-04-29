 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине работали сотни фирм, из-за которых бюджет терял миллиарды по НДС. Налоговая об этом знала, - СМИ

В Украине работали сотни фирм, из-за которых бюджет терял миллиарды по НДС. Налоговая об этом знала, - СМИ


фото: sfs.gov.ua
В течение февраля в Украине работали около 600 транзитно-конвертационных центров, из-за которых государственный бюджет недополучал около 4 млрд грн ежемесячно

Об этом говорится в документе, в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник в ГНС.

Согласно данным документа, фирмы-схемщики с января 2019 г. сгенерировали около 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора экономики, благодаря чему они смогли оплатить в госбюджет меньшие суммы.

Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма ущерба, нанесенного ими государству, за этот период составила 453 млн грн. В Киевской области 111 предприятий нанесли стране около 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из 127 фирм "схемщики" госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-му.

Издание пишет, что без участия топ-налоговиков эти предприятия работать не смогли.

Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков также, вероятно задействованы, ведь имеют неограниченный доступ к данным службы, системе электронного администрирования НДС и системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которую, по идее, не должны пропускать "схемщики".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать