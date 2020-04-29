 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это вызвало обоснованную тревогу общества": президент Грузии о возможном назначении Саакашвили в правительство

"Это вызвало обоснованную тревогу общества": президент Грузии о возможном назначении Саакашвили в правительство


фото: president.gov.ge
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой отношений с Украиной из-за возможного назначения Михеила Саакашвили вице-премьером в правительство

Об этом говорится на сайте президента Грузии, передает РБК-Украина .

Зурабишвили подчеркнула недопустимость вмешательства в кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

Читайте также: Кабмин отказался от идеи назначения Саакашвили в правительство, - Бутусов

"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на вековечной дружбе между народами и уважении общих интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.

Она жалеет, что эта ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать