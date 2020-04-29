"Это вызвало обоснованную тревогу общества": президент Грузии о возможном назначении Саакашвили в правительство
Об этом говорится на сайте президента Грузии, передает РБК-Украина .
Зурабишвили подчеркнула недопустимость вмешательства в кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.
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"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на вековечной дружбе между народами и уважении общих интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.
Она жалеет, что эта ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.
- Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить бывшего экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.
- Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию в ВР.
- Вопроса назначения Саакашвили нет в повестке дня внеочередного заседания Рады.
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