"Это вызвало обоснованную тревогу общества": президент Грузии о возможном назначении Саакашвили в правительство

29 апреля, 2020, 09:14

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой отношений с Украиной из-за возможного назначения Михеила Саакашвили вице-премьером в правительство

Об этом говорится на сайте президента Грузии, передает РБК-Украина .

Зурабишвили подчеркнула недопустимость вмешательства в кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

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"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на вековечной дружбе между народами и уважении общих интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.

Она жалеет, что эта ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.