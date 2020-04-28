Кабмин отказался от идеи назначения Саакашвили в правительство, - Бутусов
Об этом написал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook.
"Назначение Саакашвили во фракции" Слуга народа "заблокировано. Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим" сливом "- назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще", - написал он.
Он сказал, что во фракции есть лишь 140-170 голосов за назначение Саакашвили.
"Голосов нет, потому что президент Зеленский решил не выступать сейчас публично на его поддержку", - пишет Бутусов.
Он отмечает, что Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом и там думают над новым предложением.
"В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе в качестве кандидата" Слуги народа "с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой", - написал журналист.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.
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