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Espreso.tvОбществоКабмин отказался от идеи назначения Саакашвили в правительство, - Бутусов

Кабмин отказался от идеи назначения Саакашвили в правительство, - Бутусов


фото: reuters
Кабинет министров отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам

Об этом написал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook.

"Назначение Саакашвили во фракции" Слуга народа "заблокировано. Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим" сливом "- назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще", - написал он.

Он сказал, что во фракции есть лишь 140-170 голосов за назначение Саакашвили.

"Голосов нет, потому что президент Зеленский решил не выступать сейчас публично на его поддержку", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом и там думают над новым предложением.

"В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе в качестве кандидата" Слуги народа "с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой", - написал журналист.

  • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.
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