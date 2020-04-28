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Espreso.tvОбществоНардеп Качура поделился повесткой дня внеочередного заседания Рады без назначения Саакашвили

Нардеп Качура поделился повесткой дня внеочередного заседания Рады без назначения Саакашвили

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура поделился повесткой дня запланированного на четверг, 30 апреля, внеочередного заседания Верховной Рады

Повестку дня заседания Рады нардеп "слуга" Александр Качура опубликовал в Telegram.

Качура отметил: "возможно будут дополнительные предложения от президента".

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Отметим, что в повестке дня последним, двадцатым пунктом стоит вопрос о применении особой процедуры рассмотрения при голосовании во втором чтении закона о банках ("антиколомойского").

 

  • Напомним, нардеп-"слуга" Кравчук отметила, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит спецпроцедуры рассмотрения "антиколомойского" законопроекта.

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