Нардеп Качура поделился повесткой дня внеочередного заседания Рады без назначения Саакашвили
28 апреля, 2020, 16:47
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура поделился повесткой дня запланированного на четверг, 30 апреля, внеочередного заседания Верховной Рады
Повестку дня заседания Рады нардеп "слуга" Александр Качура опубликовал в Telegram.
Качура отметил: "возможно будут дополнительные предложения от президента".
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Отметим, что в повестке дня последним, двадцатым пунктом стоит вопрос о применении особой процедуры рассмотрения при голосовании во втором чтении закона о банках ("антиколомойского").
- Напомним, нардеп-"слуга" Кравчук отметила, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит спецпроцедуры рассмотрения "антиколомойского" законопроекта.
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