Нардеп Качура поделился повесткой дня внеочередного заседания Рады без назначения Саакашвили

28 апреля, 2020, 16:47

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура поделился повесткой дня запланированного на четверг, 30 апреля, внеочередного заседания Верховной Рады

Повестку дня заседания Рады нардеп "слуга" Александр Качура опубликовал в Telegram.

Качура отметил: "возможно будут дополнительные предложения от президента".

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Отметим, что в повестке дня последним, двадцатым пунктом стоит вопрос о применении особой процедуры рассмотрения при голосовании во втором чтении закона о банках ("антиколомойского").

Напомним, нардеп-"слуга" Кравчук отметила, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит спецпроцедуры рассмотрения "антиколомойского" законопроекта.

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