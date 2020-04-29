Главой Налоговой назначен Алексей Любченко, - Гончаренко
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.
Отметим, Алексей Любченко с 1999 по 2003 годы работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 годы возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году ушел из налоговой и работал заместителем председателя Кировоградской ОГА. Любченко в налоговые органы вернулся в 2009 году и стал заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы Виктора Януковича до 2011 года.
С декабря 2012 по ноябрь 2014 г. Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.
В 2015 году Алексей Любченко пытался возглавить Государственную фискальную службу, но безуспешно.
С 2015 и по сей день Алексей Любченко - первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .
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Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения : считает, что это сделали в интересах бывших элит.
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А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
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