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Espreso.tvОбществоГлавой Налоговой назначен Алексей Любченко, - Гончаренко

Главой Налоговой назначен Алексей Любченко, - Гончаренко


фото: 24tv
На пост главы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) назначен Алексей Любченко

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Отметим, Алексей Любченко с 1999 по 2003 годы работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 годы возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году ушел из налоговой и работал заместителем председателя Кировоградской ОГА. Любченко в налоговые органы вернулся в 2009 году и стал заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы Виктора Януковича до 2011 года.

С декабря 2012 по ноябрь 2014 г. Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.

В 2015 году Алексей Любченко пытался возглавить Государственную фискальную службу, но безуспешно.

С 2015 и по сей день Алексей Любченко - первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".

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