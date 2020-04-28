Дело Пашинского: ГБР завершило досудебное расследование

28 апреля, 2020, 16:11

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу экс-нардепа Сергея Пашинского

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР завершило досудебное расследование дела об обороне народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, когда тот применил пистолет в декабре 2016 года.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года во время конфликта с участием Пашинского он выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность.

Напомним, ГПУ возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.

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18 декабря адвокаты добились изменения меры пресечения на домашний арест.

25 февраля НАБУ провело обыск в доме депутата в рамках дела о бронированных автомобилях "Варта".

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