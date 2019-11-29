Суд оставил Пашинского под арестом до 29 января
29 ноября, 2019, 14:22
Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей экс-депутата Сергея Пашинского без права внесения залога до 29 января 2020 года
Об этом сообщает Espreso.TV.
Судья отклонил ходатайство всех, кто хотел взять депутата на поруки, в том числе действующего народного депутата от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар, экс-нардепа Андрея Тетерука и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.
Пашинский отметил, что в деле, в котором его обвиняют, он действовал в пределах необходимой самообороны, и пообещал обжаловать продление ареста.
"Будем подавать апелляцию. Будем апеллировать в Европейский суд", - сказал Пашинский.
- Напомним, предыдущим решением Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского до 4 декабря.
- Ранее Генпрокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которую в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти в Украине защиту Химикуса обратился в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?