Суд оставил Пашинского под арестом до 29 января

29 ноября, 2019, 14:22

Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей экс-депутата Сергея Пашинского без права внесения залога до 29 января 2020 года

Об этом сообщает Espreso.TV.

Судья отклонил ходатайство всех, кто хотел взять депутата на поруки, в том числе действующего народного депутата от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар, экс-нардепа Андрея Тетерука и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Пашинский отметил, что в деле, в котором его обвиняют, он действовал в пределах необходимой самообороны, и пообещал обжаловать продление ареста.

"Будем подавать апелляцию. Будем апеллировать в Европейский суд", - сказал Пашинский.