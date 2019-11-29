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Espreso.tvОбществоСуд оставил Пашинского под арестом до 29 января

Суд оставил Пашинского под арестом до 29 января


фото: censor.net
Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей экс-депутата Сергея Пашинского без права внесения залога до 29 января 2020 года

Об этом сообщает Espreso.TV.

Судья отклонил ходатайство всех, кто хотел взять депутата на поруки, в том числе действующего народного депутата от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар, экс-нардепа Андрея Тетерука и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Пашинский отметил, что в деле, в котором его обвиняют, он действовал в пределах необходимой самообороны, и пообещал обжаловать продление ареста.

"Будем подавать апелляцию. Будем апеллировать в Европейский суд", - сказал Пашинский.

  • Напомним, предыдущим решением Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского до 4 декабря.
  • Ранее Генпрокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которую в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти в Украине защиту Химикуса обратился в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.
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