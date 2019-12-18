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Espreso.tvОбществоСергея Пашинского отпустили из СИЗО под домашний арест

Сергея Пашинского отпустили из СИЗО под домашний арест


фото: censor.net
Суд изменил меру пресечения для экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского с содержания под стражей на домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Срок пребывания под домашним арестом определен по 3 февраля 2020 года.

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского. В "Народном фронте" арест Пашинского назвали возвращением политических преследований времен Януковича.

Напомним, ГПУ возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.

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