Сергея Пашинского отпустили из СИЗО под домашний арест
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Срок пребывания под домашним арестом определен по 3 февраля 2020 года.
Ранее Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского. В "Народном фронте" арест Пашинского назвали возвращением политических преследований времен Януковича.
Напомним, ГПУ возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.
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