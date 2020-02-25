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Espreso.tvОбществоДетективы НАБУ обыскали квартиру Пашинского

Детективы НАБУ обыскали квартиру Пашинского


фото: Facebook Сергія Пашинського
Бывший народный депутат Сергей Пашинский заявил, что в его доме детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Пашинского, обыски прошли в рамках дела о бронированных автомобилях "Варта".

"Ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами", - написал он.

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