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Espreso.tvОбществоСуд арестовал экс-нардепа Пашинского

Суд арестовал экс-нардепа Пашинского


фото: slovoidilo.ua
Печерский райсуд Киева постановил поместить под стражу экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Решение об аресте объявила судья Олеся Батрин. Поместить Пашинского под стражу без права внесения залога суд просили следователи Государственного бюро расследований.

Пашинский арестован до 4 декабря.

Ранее Генпрокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону.

После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.

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