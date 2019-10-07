Суд арестовал экс-нардепа Пашинского
7 октября, 2019, 19:41
Печерский райсуд Киева постановил поместить под стражу экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Решение об аресте объявила судья Олеся Батрин. Поместить Пашинского под стражу без права внесения залога суд просили следователи Государственного бюро расследований.
Пашинский арестован до 4 декабря.
Ранее Генпрокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону.
После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.
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