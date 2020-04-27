В Минфине назвали причины расследования против Нефедова и Верланова
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал агентству "Интерфакс-Украина" , передает Page .
Марченко видит основания для расследования против недавно уволенных чиновников. Так, по его словам, со стороны бизнеса были зафиксированы жалобы относительно задержек автоматического возмещения НДС, а также необоснованное блокирование налоговых накладных.
Вместо получения поддержки в сложное время люди теряют свой бизнес, отметил министр финансов.
В то же время на таможне был зафиксирован ряд нарушений при оформлении товара - определение таможенной стоимости и несоблюдение таможенного оформления. Кроме того, на таможне до сих пор не запустили систему автоматических сканеров. А также никуда не исчезла контрабанда, пояснил Марченко.
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .
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Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения : считает, что это сделали в интересах бывших элит.
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А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
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