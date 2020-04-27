В Минфине назвали причины расследования против Нефедова и Верланова

27 апреля, 2020, 16:25

Правоохранительные органы могут начать расследование в отношении экс-главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова из-за нарушения в деятельности этих органов

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал агентству "Интерфакс-Украина" , передает Page .

Марченко видит основания для расследования против недавно уволенных чиновников. Так, по его словам, со стороны бизнеса были зафиксированы жалобы относительно задержек автоматического возмещения НДС, а также необоснованное блокирование налоговых накладных.

Вместо получения поддержки в сложное время люди теряют свой бизнес, отметил министр финансов.

В то же время на таможне был зафиксирован ряд нарушений при оформлении товара - определение таможенной стоимости и несоблюдение таможенного оформления. Кроме того, на таможне до сих пор не запустили систему автоматических сканеров. А также никуда не исчезла контрабанда, пояснил Марченко.