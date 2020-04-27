Северокорейские СМИ прокомментировали исчезновение Ким Чен Ына
В частности издание отмечает, что Ким Чен Ын направил приветственное послание строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальми, сообщает ТАСС.
"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальми", - сообщил северокорейская газета.
В то же время не уточняется дата отправки послания и не публикуются новые фотографии с лидером КНДР.
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Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.
- Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.
- В то же время New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.
- 26 апреля северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти Ким Чен Ына не соответствуют действительности .
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