Северокорейские СМИ прокомментировали исчезновение Ким Чен Ына

27 апреля, 2020, 12:16

Центральная газета КНДР Нодон Синмун сообщила, что лидер Северной Кореи не появляется на публике из-за того, что занят работой с документами

В частности издание отмечает, что Ким Чен Ын направил приветственное послание строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальми, сообщает ТАСС.

"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальми", - сообщил северокорейская газета.

В то же время не уточняется дата отправки послания и не публикуются новые фотографии с лидером КНДР.

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Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

В то же время New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.

26 апреля северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти Ким Чен Ына не соответствуют действительности .