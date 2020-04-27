 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСеверокорейские СМИ прокомментировали исчезновение Ким Чен Ына

Северокорейские СМИ прокомментировали исчезновение Ким Чен Ына


фото: reuters
Центральная газета КНДР Нодон Синмун сообщила, что лидер Северной Кореи не появляется на публике из-за того, что занят работой с документами

В частности издание отмечает, что Ким Чен Ын направил приветственное послание строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальми, сообщает ТАСС.

"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальми", - сообщил северокорейская газета.

В то же время не уточняется дата отправки послания и не публикуются новые фотографии с лидером КНДР.

Читайте также: КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына, - СМИ

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать